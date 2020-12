Inter, Marotta: "Il nostro è diventato il girone più equilibrato, ma noi dobbiamo fare sei punti"

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Borussia Monchengladbach: "In Italia non ci sono mai partite scontate e anche quando le così dette grandi vanno in provincia soffrono e devono sudare i tre punti".

L'episodio di questa sera con i tifosi del Borussia Monchengladbach?

"Questi episodi ci portano un po' indietro in un calcio diverso. Dobbiamo convincerci ed essere più forti di questi episodi notturni che devono caricarci e non scaricarci".

Armonia con Conte?

"C'è sempre stata. Conte è un allenatore molto esigente, noi lo conosciamo bene e siamo contenti di lui. Tutti insieme vogliamo essere protagonisti e queste dinamiche fanno parte della nostra attività lavorativa che deve sfociare in risultati vincenti".

Shakhtar sta vincendo 2-0 contro il Real Madrid.

"Improvvisamente questo è diventato il girone più equilibrato. Facevamo dei calcoli e nel momento in cui lo Shakhtar vincesse. Noi di sicuro dobbiamo fare i sei punti. L'ultima giornata sarà determinante al fine delle due posizioni finali e dell'Europa League".

Si sente sulla stessa barca di Antonio Conte nel "mare in tempesta"?

"Dobbiamo salire sulla stessa barca quando il mare è in tempesta. Oggi il mare non è in tempesta, ci tengo a sottolinearlo. Pronti comunque e sempre alle difficoltà, questo fa parte delle virtù di un buon marinaio e di un buon comandante della barca. Siamo tutti uniti da questo punti di vista".