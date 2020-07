Inter, Marotta: "Lautaro Martinez non ha mai detto di voler andarsene, ce lo teniamo stretto"

Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, parla così a DAZN prima della partita in casa della SPAL: "Carnevali non l'ho ancora sentito, ma devo dire che ha pareggiato anche noi a San Siro, quindi è compensazione.

Che intenzioni avete con Sanchez?

"Non dimentichiamoci che ha avuto un infortunio a tenerlo fuori per mesi. Non scopriamo oggi che sia un grande giocatore: è del Manchester United, e valuteremo tutto nel rispetto del fatto che non è un nostro giocatore".

A Barcellona si continua a parlare di Lautaro Martinez.

"Le parole si perdono nel vento, contano i fatti. Lautaro è un nostro giocatore e non ha mai manifestato la volontà di andarsene, ce lo teniamo perché è in gamba e serio. Ha avuto un momento di involuzione ma può tornare a fornire prestazioni all'altezza delle sue capacità".