© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giuseppe Marotta ha parlato a Reggio Calabria nel corso della seconda edizione dell'Oreste Granillo. "Siamo partiti con una politica del cambiamento. Abbiamo fatto delle scelte che all’inizio erano anche antipatiche. Un’altra componente è quella del coraggio. Abbiamo avuto il coraggio di prendere una squadra difficile che ci sta regalando soddisfazioni, che oggi sono parziali perché siamo a un quarto del cammino. Questo vale per qualsiasi squadra". Parole riportate da Gazzetta.it, con Marotta che ha parlato anche del percorso dell'Inter che "deve essere graduale. Stiamo percorrendo un ciclo nuovo iniziato con Antonio Conte, tra i migliori in circolazione e tecnico ad hoc per questo momento dell’Inter. Non dobbiamo farci prendere dalla pressione e dal coinvolgimento dell’ambiente che vuole trovare antagonisti. Dobbiamo guardare in casa nostra".

Sul mercato di gennaio. "La sessione di gennaio è povera, non trovi grandi opportunità. Non so cosa il mercato possa offrire. Disponibilità di giocatori importanti non ce n’è".