Inter, Marotta parla chiaro dopo il Consiglio Federale: "Abbiamo preso uno schiaffo morale"

vedi letture

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter (nonché rappresentate della Lega Serie A in FIGC), non usa giri di parole per definire la situazione del calcio italiano che si appresta a ripartire, soprattutto dopo la giornata importante vissuta a livello di Consiglio Federale: "Credo che qui non ci siano vincitori o sconfitti, c'è una situazione a mio giudizio anche abbastanza anomala. Oggi siamo stati un po' messi dietro la lavagna, abbiamo preso uno schiaffo morale, abbiamo perso tra virgolette la nostra rivendicazione. Tre voti contrari alla delibera e 18 a favore - le sue parole a Sky Sport - questo depone per uno scenario del mondo del calcio che ha bisogno di una rivisitazione della governance, che forse non rispecchia il peso specifico della Serie A (il Consiglio Federale ha respinto la proposta della Lega Serie A, che prevedeva nessuna retrocessione e la mancata assegnazione del titolo in caso di blocco definitivo della stagione, ndr). Io oggi posso criticare il sistema di governo nel calcio in Italia - conclude Marotta -, un sistema molto ancorato a una volontà decisionale che spetta a tante componenti. Io penso che la Serie A abbia bisogno di autonomia, come accade in Inghilterra con la Premier League".