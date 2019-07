Inter, Marotta: "Per l'attacco una punta di esperienza e una di prospettiva"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport arrivano alcune dichiarazioni di Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, sul mercato che sta portando avanti il club nerazzurro: "I nuovi attaccanti? Una punta sarà esperta, l’altra sarà un calciatore più giovane, di prospettiva. Lukaku? Non entro nel dettaglio dei nomi, non è opportuno. Ma ribadisco: il nostro compito è costruire una squadra forte, cercando giocatori più forti possibili. Buona parte del lavoro è stato fatto". Il dirigente nerazzurro ha poi spiegato che il reparto offensivo è quello che ha maggiore bisogno di attenzioni, visto che al momento è presente in rosa il solo Lautaro Martinez, specie dopo l'addio di Keita e con Icardi fuori rosa.

Parole poi anche per Antonio Conte: "Capiamo le difficoltà nelle quali lavora, non avere attaccanti lo limita moltissimo e lo costringe a fare più fatica. Ma quest’anno il mercato è più lungo e non è ancora entrato nel vivo. Bisogna avere pazienza".