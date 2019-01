Inter, Marotta vuole Cherubini ma alla Juve sta scalando le gerarchie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trova conferme l’indiscrezione di mercato che vorrebbe Beppe Marotta in forte pressing per portare all’Inter Federico Cherubini, attuale braccio destro di Fabio Paratici in bianconero. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it alcuni tentativi sono già stati fatti, ed è possibile che, da qui a fine stagione, ce ne siano altri: Marotta, infatti, stima molto Cherubini, e lo avrebbe voluto con se già nelle sue precedenti esperienze lavorative e sportive. Ma c’è un però: Cherubini pur onorato delle attenzioni da parte dell’attuale dirigente dell’Inter, nell’ultimo periodo avrebbe scalato molte posizioni nell’organigramma juventino, tanto da diventare un vero e proprio vice-Paratici.

Cherubini, dunque, gode di ampi poteri e un buon margine di azione a Torino, in seno al lavoro che si sta facendo intorno alla prima squadra. Con l’arrivo di Filippo Fusco alla guida tecnica della Juventus Under 23, Cherubini lascia, dunque, il lavoro nel settore giovanile per occuparsi appunto delle cose della prima squadra. Per questo motivo, non sarà facile strappare lo stesso Cherubini ai bianconeri: molto, appunto, dipenderà dall’incarico e dai margini di manovra che Marotta potrà offrirgli: nei prossimi mesi si capirà di più.