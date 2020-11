Inter, Martinez al 45': "In settimana abbiamo parlato molto. Conte? E' un martello"

Lautaro Martinez commenta ai microfoni di Sky i primi 45 minuti di Sassuolo-Inter, terminati 0-2 per i nerazzurri: "In settimana abbiamo parlato e lo abbiamo fatto anche prima della partita, facciamo ciò che abbiamo provato in allenamento. Siamo contenti di cosa stiamo facendo, abbiamo fatto bene in fase difensiva e offensiva. Conte? E’ sempre un martello, noi portiamo in campo ciò che ci dice. Abbiamo fatto un bel primo tempo, ora dobbiamo continuare così per portarla a casa".