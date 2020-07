Inter, mercato e valutazione della rosa attuale: i punti da chiarire per proseguire con Conte

Acque non tranquillissime in casa Inter. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il club nerazzurro e Antonio Conte andranno avanti insieme solo se collimeranno le strategie. La società e lo stesso allenatore vogliono fermamente tornare a vincere ma ci sarebbero delle divergenze per quanto riguarda il modo in cui si deve arrivare ad alzare un trofeo.

Le divergenze - Il club vorrebbe investire su elementi di prospettiva, oltre a giocatori esperti, in modo da dare continuità di successi mentre il tecnico invece vorrebbe subito gente pronta. Inoltre Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero mettere a disposizione di Conte dai quattro ai cinque nuovi elementi mentre lo stesso allenatore ne vorrebbe una decina così come sarà elemento di discussione anche la conferma degli elementi in rosa.