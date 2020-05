Inter, messaggio al Barça: per Lautaro Martinez servono 90 milioni più un giocatore

Le parole di Messi danno un nuovo impulso alla trattativa, già avviata, tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez: la prima offerta catalana di 80 milioni (dilazionati) più un giocatore che non ha soddisfatto l’Inter. Motta ha indicato in 90 milioni la quota cash da cui non vuole scendere per Martinez, dirigendosi poi su Semedo o Junior Firpo come possibili contropartite per arrivare, virtualmente, a quei 111 milioni della clausola di rescissione: lo evidenzia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.