Inter-Messi, un desiderio di vecchia data. Nel 2016 Zhang senior disse: "Lo voglio!"

"Voglio che mi compriate Messi, non importa quanto costerà". Sarebbero parole di Zhang Jindong, attuale presidente dell'Inter, nel corso di una tournée americana dei nerazzurri datata 2016: Repubblica.it fa notare però come la discussione si chiuse prima ancora di cominciare, perché il fair-play finanziario limitava le spese di mercato del club, a maggior ragione per una operazione di questo tipo.

Quattro anni dopo i costi sarebbero simili anche se leggermente attenuati dal decreto crescita, 260 milioni complessivi in 4 anni, cioè 65 milioni lordi l'anno invece di 85. Le quote dei bookmakers scendono, malgrado le smentite sull'incontro tra Jorge Messi e l'ad interista Marotta, ma vale la pena sottolinea anche come in questo momento la Pulga percepisca più di 100 milioni di euro con un contratto fino al 2021. Tanti ottimi motivi per non lasciare Barcellona, dove peraltro la moglie sta aprendo una nuova azienda.