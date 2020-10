Inter-Milan, la moviola: "Giusto non dare il rigore su Lukaku. Manca il doppio giallo a Kessiè"

vedi letture

Sono diversi gli episodi da lente d’ingrandimento nel derby fra Inter e Milan. Alla mezzora del secondo tempo il direttore di gara Mariani assegna il rigore per la formazione nerazzurra per l’atterramento di Lukaku da parte di Donnarumma. Dopo aver rivisto l’azione al VAR, l’arbitro torna sui suoi passi e fischia un fuorigioco precedente. Secondo quanto riporta la moviola della Gazzetta dello Sport, la chiamata è corretta in quanto il rimpallo su Kjaer viene giudicato involontario.

Manca un doppio giallo a Kessié - Nessun dubbio invece sul rigore di Kolarov ai danni di Ibrahimovic mentre ci sono alcune situazioni discutibili. Innanzitutto, si legge sulla rosea, non viene punita una trattenuta di Kjaer su Lukaku al 36’ così come un intervento scorretto di Theo Hernandez su Lukaku. Rischia tantissimo Kessié quando, già ammonito, al decimo della ripresa atterra Hakimi, episodio non sanzionato.