Inter, Moratti: "La Juve non è così lontana. Marotta è fondamentale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche della gara contro la Juventus. "Loro vorranno dimostrare di essere comunque i più forti. Il gap? Spesso ciò che sembra lontanissimo, se non addirittura impossibile, è invece più vicino di quanto si possa pensare. Vero, loro vincono da tanti anni, ma l’Inter non è così distantte. Marotta? La sua presenza fondamentale, il suo arrivo conferma che ci sono ottime basi per costruire un domani importante. Ha una “bella gatta da pelare” (sorride, ndr), ma il suo compito crea una motivazione particolare. Ricopre un ruolo prestigioso e la carriera parla per lui. Icardi? Sinceramente, avrei cercato di fare qualcosa di diverso. Mi sembra che se ne sia parlato un po’ troppo… Però le cose sono andate in un certo modo, ormai questo va accettato".