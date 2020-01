Inter, Moses reduce da due infortuni: decisivi i test fisici

© foto di Francesca Ceciarini

Saltato Spinazzola, il mirino dell'Inter per l'esterno di fascia si è spostato immediatamente su Victor Moses, vecchia conoscenza di Conte che con lui ha trionfato in Premier League. "Prima di chiudere la trattativa, però, i dirigenti nerazzurri vogliono garanzie sullo stato di salute dell’esterno di proprietà del Chelsea che la scorsa estate è andato in prestito al Fenerbahçe - spiega il Corriere dello Sport -. In Turchia finora ha giocato poco, non per scelta tecnica, ma a causa di due seri infortuni a un flessore. E siccome la dirigenza e Conte cercano un giocatore pronto, non daranno il via libera all’arrivo di Moses se non sarà in grado di giocare in tempi brevi. Ecco perché anche in questo caso i test medici assumeranno un’importanza notevole, ma la situazione potrebbe essere ancora più complicata rispetto alla vicenda Spinazzola-Politano. Perché? Perché le società coinvolte in questo caso sono tre ovvero Inter, Chelsea e Fenerbahçe. Lo riporta FcInternews.it.