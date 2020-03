Inter, Moses tra il derby e il Napoli. Due versioni forse troppo distanti

vedi letture

Chissà quale sarà il futuro di Victor Moses. L'ala di Antonio Conte al Chelsea, voluta dal tecnico nerazzurro per allargare la batterie dei tanto importanti esterni a tutta fascia, giunto da Istanbul sponda Fenerbahçe passando dalla galleria dei Blues. Il classe '90 nigeriano in Turchia s'è strappato due volte, stava andando incontro all'ennesima stagione sorretta dalla decadenza fisica. Ma questo per Conte non è mai stato un problema. Nel senso che gli ultimi feedback medici erano positivi, per sprintare almeno sei mesi, per sposare la causa interista nella caccia a un titolo che non è lontanissimo, ma adesso lontano sì. Victor è giunto a Milano comunque senza alcuna garanzia. Ovvero: per la Serie A il titolare indiscusso resta Antonio Candreva, per il resto se ne può parlare. E questo resto si chiama Europa League, giacché di Europa League l'esterno africano ne ha già vinte due e sempre con il Chelsea. Ma non con Conte e questa è una ragione parecchio sfidante. Il prestito è accompagnato dal diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, con un salario di 2,5 milioni netti fino all'estate. Non pochissimi. Se la sua versione migliore s'è intravista nel finale del derby della rimonta folle nel girone di ritorno è da prendere almeno per un altro anno. Se, d'altra parte, tende più verso la versione non brillante mostrata nel ko di San Siro in Coppa Italia contro il Napoli, allora forse è il caso che torni in Inghilterra e grazie lo stesso. La risposta è là dove non è possibile sapere quando e se si tornerà in campo. Il tempo, forse, dirà.