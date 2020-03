Inter, Moses verrà riscattato. I nerazzurri chiederanno lo sconto al Chelsea

L'Inter pensa al riscatto di Victor Moses. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il nigeriano, nonostante le poche partite che ha potuto giocare prima dello stop per il Coronavirus, ha convinto tutti, a cominciare da Conte che lo aveva già avuto al Chelsea e per questo in estate la società milanese proverà a prenderlo a titolo definitivo, magari con uno sconto sui 10 milioni di euro già pattuiti con i Blues per il diritto di riscatto.