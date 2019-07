Inter, Nainggolan dice sì alla Cina: può partire in prestito per 9 milioni

© foto di PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola spiega che Radja Nainggolan si sarebbe convinto a provare un'esperienza in Cina. Ieri c'è stato un contatto in sede col suo agente Alessandro Beltrami: una matassa da sciogliere entro il 31 luglio, data di chiusura del mercato cinese. L'Inter può cederlo anche in prestito oneroso per una sola stagione, per 9 milioni, pari alla quota d'ammortamento a bilancio.