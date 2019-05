© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

A un passo dal traguardo: dopo la vittoria di oggi, l'Inter è più vicina a chiudere in zona Champions il campionato. Ne ha parlato a InterTV il belga Radja Nainggolan: "Mancano due partite, importa solo fare punti per stare davanti alle altre. Lo ripeto da settimane: dipende solo da noi, tutti insieme dobbiamo lottare per questo obiettivo. Siamo uniti e si è visto anche per come sono entrati Gagliardini e Candreva".

La gara dell'avversario.

"Il Chievo è già retrocesso, hanno messo ragazzi che hanno giocato poco perché volevano dimostrare, difficile trovare gli spazi giusti. Poi è diventato tutto più facile una volta sbloccata. Abbiamo di nuovo un piccolo vantaggio, tocca a noi mantenerlo fino alla fine".

Borja Valero?

"Grandissimo giocatore. Gaglia ha fatto il suo, Vecino è più dinamico e lotta... Ognuno di noi dà il suo contributo per la squadra. Roma e Milan possono fare 6 punti, noi ce la giocheremo a Napoli".