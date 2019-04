© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' tornato il vero Radja Nainggolan e l'Inter sorride. Il belga è pronto per prendersi il ruolo di leader assoluto tra i nerazzurri, ed è anche l'unico dei big interisti ad essere certo di restare anche il prossimo anno e a prescindere dalla guida tecnica. Perisic e Icardi sono con un piede fuori dal Suning Center e saranno loro a portare i milioni utili per fare mercato in entrata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.