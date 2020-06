Inter, nelle mani di Handanovic: la firma che spinge in avanti la ricerca di un successore

Anche se il Covid-19 ha spostato in avanti tutti gli eventi in calendario, il rinnovo di Samir Handanovic con l'Inter è uno di quelli che verranno recuperati quanto prima. L'accordo per aumentare di una stagione l'intesa col portierone arrivato nel 2011 è già stata raggiunta, ora manca firma e annuncio e poi sarà ufficiale. In questo modo i nerazzurri sposteranno di un anno in avanti anche la ricerca del suo successore, con buona pace di Musso, che piace parecchio ma per una chiamata interista dovrà attendere che abdichi l'attuale proprietario della porta di Conte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.