© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esami clinici e strumentali per Borja Valero all’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo l'infortunio patito durante la sfida contro il Frosinone di domenica sera. Come riportato dal club nerazzurro su Twitter, gli accertamenti hanno dato esito negativo per lesioni muscolari. Oggi riposo per il centrocampista spagnolo che sarà valutato giorno per giorno.