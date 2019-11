Inter, no a spese pazze subito. Giroud: altri passi avanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna spesa pazza in vista del mercato di gennaio. L’Inter seguirà la linea dettata dall’ad sport Beppe Marotta: «La sessione invernale è povera, non si trovano grandi opportunità. Non so cosa il mercato possa offrire. Disponibilità di giocatori importanti non ce n’è». Difficile portare a termine grandi operazioni nella finestra di riparazione che al massimo dà la possibilità, per l’appunto, di riparare qualche errore in termini di completamento della rosa. Inutile tenere Borja Valero in panchina se non gioca, a maggior ragione se non tutto il reparto convince appieno, complice qualche infortunio di troppo. Ecco perché il club nerazzurro cerca un centrocampista da regalare ad Antonio Conte che, d’altra parte, al netto di qualche aggiustamento, ha capito che per il momento dovrà accontentarsi. «Siamo questi, andremo in battaglia con questi calciatori e lotteremo fino alla fine». Detto che Sanchez sta lavorando per bruciare i tempi, quel vice-Lukaku che l’ex ct avrebbe voluto potrebbe presto arrivare. L’identikit porta sempre più a Giroud: l’Inter si sta portando avanti con il francese (ancora un gol decisivo per i Bleus contro la Moldavia), scontento a Londra dove Lampard gli preferisce praticamente sempre Abraham. Il secondo nome in ottica gennaio resta quello di De Paul: duttile, bravo ad adattarsi in fretta, pure incursore come spesso impiegato nell’Udinese e con la Seleccion. Marotta e Ausilio ci stanno lavorando seriamente. Così come stanno lavorando per l’estate, quando il club di Viale della Liberazione inizierà a puntare sui costosi colpi futuribili (Chiesa e Tonali) e internazionali (Eriksen, Xhaka, Cavani?), grazie ai luminosi incassi all’orizzonte. Pur tenendo conto della certa e spietata concorrenza, la rivoluzione in casa Inter è appena cominciata.