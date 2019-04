Inter, non solo Danilo: resta viva anche la pista Darmian

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Danilo. Per l'Inter resta sempre viva la pista che porta a Matteo Darmian del Manchester United. Il giocatore vuole tornare in Italia dopo la parentesi in Premier League, nonostante sia scattato il rinnovo automatico fino al 2020 con i Red Devils. Rispetto al brasiliano l'ex Torino sarebbe più vantaggioso, visto che lo United lo valuta 12 milioni, ma potrebbero bastarne anche 10. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.