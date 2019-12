© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Non c’è solo il Barcellona sulle tracce di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter che in questa stagione sembra aver trovato la definitiva consacrazione. Come riportato dal Mirror, sulle tracce del centravanti argentino ci sarebbe anche il Manchester United, alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato dopo l’addio in estate di Romelu Lukaku, finito proprio in nerazzurro e partner offensivo del Toro.