Piero Ausilio e l'Inter: futuro da scrivere, con la Roma alla finestra. Secondo quanto riferito da fcinternews.it, i giallorossi da tempo corteggiano il ds dell'Inter e sarebbero affiancati in questo anche da un club inglese, probabilmente l'Arsenal alla ricera di un ds. Prima di ogni valutazione, però, sarà cruciale l'incontro tra lo stesso Ausilio e la proprietà: il rinnovo è una strada più che percorribile, addirittura si potrebbe arrivare al 2022 e non al 2021 come inizialmente prospettato.