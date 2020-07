Inter, o Godin o Conte nel 2020-2021: se resta il tecnico, l'uruguaiano ha già pronte le valigie

O Diego Godin o Antonio Conte. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Tuttosport, la permanenza all'Inter del centrale uruguaiano è legata strettamente a quella dell'allenatore. Il difensore ex Atletico Madrid, arrivato in Italia la scorsa estate a parametro zero, non si è integrato nella difesa a tre del tecnico nerazzurro e ha un contratto fino al 2022 da oltre cinque milioni a stagione. Due ragioni che lo spingono, al momento, lontano dalla maglia della 'Beneamata': sulle sue tracce ci sono Valencia e Olympique Lione.