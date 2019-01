© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter sulle tracce del nuovo Alisson. Come riporta Sky i nerazzurri hanno messo nel mirino il portiere classe 2000 del Cruzeiro. L'Inter potrebbe acquistare il giocatore in sinergia con il Chievo, visto che il ragazzo non ha ancora ottenuto il passaporto portoghese e non è tesserabile dai nerazzurri in quanto extracomunitario.