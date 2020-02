vedi letture

Inter, obiettivo Juventus: Handanovic torna in porta, fiducia Sensi

L’allarme coronavirus ha fermato pure il calcio. L’Inter avrà anche modo di recuperare più e meglio in vista del match dello Stadium contro la Juventus. La sfida di Europa League si giocherà, probabilmente in un San Siro a porte chiuse. Probabilmente con pochissimi titolari, visto il 2-0 in terra bulgara in favore degli uomini di Antonio Conte. L’obiettivo, con la possibilità molto alta che la Coppa Italia slitti di un turno per permettere alla Lega di recuperare le gare sospese nel weekend appena trascorso, è ovviamente il derby d’Italia. Di fatto, l’Inter andrà a giocarsela a Torino (possibili misure restrittive anche qui) con un -6 in graduatoria dai bianconeri e un -5 dalla Lazio ancora vincente a Genova. Complice il doveroso stop, la pressione ora sarà ancora più forte per i nerazzurri che, d’altra parte, recupereranno il loro capitano Samir Handanovic. Buone notizie anche per quanto riguarda i rientri di Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, anche se servirà qualche giorno ancora per poter definire ufficialmente il loro ritorno a disposizione. Lo stesso vale per Sebastiano Esposito, determinante per il pacchetto offensivo interista considerando pure il momento altalenante di Lautaro Martinez. Le prossime due settimane saranno decisive.