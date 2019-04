Inter, obiettivo Pellegrini: senza Champions può lasciare la Roma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina conferma l'interesse dell'Inter per Lorenzo Pellegrini, con i nerazzurri che seguono la pista relativa al centrocampista della Roma. Anche Pallotta ha detto che farà parte della squadra del futuro, ma il piazzamento finale in questa Serie A sarà determinante. E così Pellegrini, con la sua clausola da 30 milioni pagabile in due anni, è facilmente acquistabile. Per questo l’Inter ha chiesto informazioni in merito.