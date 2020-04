Inter, Odgaard rientra nel concetto del nuovo mercato post coronavirus

Jens Odgaard sta per fare ritorno al Sassuolo. Lo ha ribadito ieri il tecnico dell'Heerenveen, squadra in cui il classe '99 danese ha giocato quest'anno in prestito annuale dai neroverdi. In Olanda Odgaard ha fatto centro 7 volte nel giro di 12 partite, beneficiando della titolarità che gli è stata affidata fin dal principio. Si è imposto subito con un pallonetto da rivedere mille volte, poi la crescita costante da punto di riferimento nell'area di rigore avversaria. Un metro e 88 centimetri, Jens ha da poco compiuto 21 anni e il Sassuolo lo aspetta a braccia aperte. L'Inter però potrebbe pensare di reclamare il suo talento, prelevato nel 2017 dal Lyngby BK e poi ceduto un anno dopo agli emiliani per 5 milioni di euro, ai quali è legato fino al 2023. I nerazzurri, come da contratto, mantengono però la possibilità di riacquistarlo entro l'estate o quel che sarà. Potrebbero quindi esercitare la clausola e lasciarlo comunque in prestito al Sassuolo, piuttosto che farlo girare ancora per almeno una stagione. Di fatto in Serie A ha raccolto appena quindici minuti. Una miseria. Al talento cristallino, perciò Odgaard avrebbe necessità di aggiungere quanti più chilometri possibili per accrescere rapidamente le sue qualità nella massima serie italiana. Il ragazzo rientra, sicuramente, nel nuovo mercato che il coronavirus ha naturalmente ridimensionato e consegnato ai club che dovranno anche saper ricorrere ai loro prodotti di casa.