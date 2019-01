© foto di PhotoViews

Come riportato da Sky Sport, l’Arsenal avrebbe messo seriamente gli occhi su Ivan Perisic dell’Inter. I Gunners verserebbero 5 milioni per il prestito e 40 per il riscatto. L’Inter al momento non tratta per queste cifre ed è pronta a cedere il suo calciatore solo per un’offerta davvero importante.