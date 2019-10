Inter, offerta ufficiale del Flamengo per Gabigol: 22 milioni più bonus

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fermento sul futuro di Gabriel Barbosa dell'Inter, al secolo come Gabigol. In prestito fino a dicembre al Flamengo, le offerte stanno arrivando, l'ultima sarebbe quella dello Schalke 04. L'unica ufficiale sulla scrivania di Giuseppe Marotta è però proprio quella della società rubionegra da 22 milioni di euro più bonus. L'Inter si è presa tempo per riflettere e aspettare eventuali rilanci. Lo spiega Gazzetta.it.