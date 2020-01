© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per l'Inter in chiave mercato potrebbe arrivare un assist dalla Dinamo Zagabria. Il motivo? La trattativa già ben avviata fra Barcellona e il club croato per il ritorno in catalogna di Dani Olmo, talento spagnolo esploso nei balcani ma nato calcisticamente nella cantera blaugrana.

Un'operazione, questa, che di fatto aiuterebbe l'Inter nella trattativa per Arturo Vidal. Come riporta Tuttosport, infatti, il tecnico del Barça Ernesto Valverde aveva fatto muro finora alla cessione del cileno principalmente per una questione numerica, soprattutto dopo l'addio di Alena in direzione Betis.

L'arrivo di Olmo al Camp Nou riequilibrerebbe la bilancia, con l'Inter che dopo la Supercoppa di Spagna affonderà l'assalto decisivo per l'ex Bayern.