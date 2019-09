© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spunta una nuova, clamorosa, possibilità per il futuro di Mauro Icardi. Intervistata da TyCSports.com, la moglie-agente dell'attaccante in uscita dall'Inter, Wanda Nara, avrebbe aperto infatti al prestito semestrale al Boca Juniors: "Il Boca è il Boca. Mi piacerebbe se Mauro ci si trasferisse per sei mesi", le parole della show-girl argentina. Proprio dopo aver fatto gli auguri su Instagram a Lisandro Lopez, difensore degli Xeneizes, con un enigmatico: "Ci vediamo presto". Con tanto di cuoricini gialli e azzurri, i colori del Boca.