Inter, per il centrocampo occhi su Ndombele del Tottenham. Ipotesi di scambio con Brozovic

Potrebbe arrivare da un "vecchio amico" come Josè Mourinho un nuovo centrocampista per l'Inter. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Tanguy Ndombélé del Tottenham. Il francese con lo Special One non ha trovato il giusto feeling e l'ipotesi che lasci Londra dopo una sola stagione non è così fuori dal mondo. Per portare avanti l'operazione l'Inter starebbe studiando un piano che preveda lo scambio con Marcelo Brozovic