Inter, per l'attacco spunta anche il nome di Dzyuba. No a Pepito Rossi

© foto di Imago/Image Sport

È caccia grossa all'attaccante in casa Inter. Il nome più caldo è quello di Olivier Giroud, ma secondo quanto riferito da Il Giornale, nelle mire dei nerazzurri sarebbe finito anche Artem Dzjuba, in scadenza con lo Zenit San Pietroburgo a giugno. Tra i nomi vagliati, anche Giusepe Rossi, che si sta allenando col Villareal ma non è stato considerato adatto per il ruolo.