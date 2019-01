Inter e Fiorentina potrebbero chiudere un affare nel giro dei prossimi mesi. Tuttosport titola nella prima pagina odierna: "Karamoh in viola per riavere Benassi". Il centrocampista ex Torino, dunque, potrebbe tornare a vestire la maglia nerazzurra mentre l'attaccante franco-ivoriano - ora al Bordeaux - potrebbe accasarsi in Toscana. Difficile che la trattativa possa andare in porto entro il 31 gennaio, per questo si lavorerà in vista dell'estate.