Inter, per la difesa si valuta Izzo del Torino. E sulla fascia resta viva l'idea Emerson Palmieri

Il quotidiano la Repubblica fa il punto sul mercato dell'Inter e spiega come un nome buono per la difesa possa diventare quello di Armando Izzo del Torino. Ausilio, Marotta e Conte stanno valutando, il suo come tanti altri profili. Per la corsia sinistra il nome in cima alla lista resta quello di Emerson Palmieri, ex Roma in uscita dal Chelsea che il tecnico salentino ha sempre dimostrato di apprezzare.