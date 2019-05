Inter, per la sinistra Ausilio va su Gosens. La Dea lo valuta 10 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Detto delle esigenze di rifondare un reparto che perderà, per scelta, Dalbert, Cedric e Vrsaljiko, l'Inter studia le varie alternative in grado di aiutare la squadra a crescere a livello di spinta sulla fascia: Nico Schulz, laterale dell’Hoffenheim e della nazionale tedesca, giocatore che aveva anche espresso la sua ammirazione per i colori nerazzurri, ma che sembra andare in direzione Borussia Dortmund. Si è parlato di di Emerson Palmieri e di Cristiano Biraghi della Fiorentina ed ex vivaio nerazzurro ma Ausilio ora sembra dirigersi con decisione su Robin Gosens. Assistito dallo stessa agenzia che cura gli interessi di De Vrij, non dovrebbe neanche costare troppo, visto che l'Atalanta lo valuta sui 10 milioni di euro, stando a Tuttosport.