Inter, per Lazaro spunta anche il Lipsia: l'ipotesi tedesca sarebbe gradita

In queste ore, come vi abbiamo anticipato, l'agente di Valentino Lazaro Max Hagmayr è a Newcastle per provare a chiudere l'operazione con i Magpies, anche se spunta l'opzione tedesca. Va registrato anche l’inserimento del Lipsia, soluzione gradita al giocatore che tornerebbe in Bundesliga. La formula è la stessa di Moses, prestito con diritto di riscatto, rivela la Gazzetta dello Sport.