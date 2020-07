Inter, per Vecino soliti problemi al ginocchio: possibile l'intervento chirurgico

vedi letture

L'infiammazione al ginocchio continua a tormentare Matias Vecino. Il centrocampista dell'Inter, dopo lo stop, era rientrato per una manciata di minuti contro il Bologna e poi contro il Verona, ma ora l'uruguayano si è nuovamente fermato sempre per lo stesso problema. Per questo motivo, spiega il Corriere dello Sport, il giocatore per provare a risolvere definitivamente il problema potrebbe finire sotto i ferri.