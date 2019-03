© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Un derby importante, che ci ha rilanciato alla corsa per la Champions League". Parola di Matteo Politano, ieri protagonista nel 3-2 dell'Inter al Milan, raggiunto in quel di Firenze mentre raggiunge il ritiro dell'Italia a Coverciano. Tra gli argomenti affrontati, anche il caso Mauro Icardi: "È normale che ci manca, è un giocatore che è stato importante per noi. Adesso davanti abbiamo solo Lautaro".