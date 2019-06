Inter, possibile inserimento di Rivas nella trattativa per Lazaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter continua a trattare con l'Hertha Berlino Valentino Lazaro, giocatore che Conte considera il nuovo Cuadrado. La settimana scorsa Federico Pastorello è volato in Germania per limare la distanza tra domanda e offerta attualmente ferma a 5 milioni di euro. L'ultima idea è quella di inserire una contropartita, con Rigoberto Rivas, di rientro da una stagione alla Ternana e fresco di debutto con la Nazionale dell'Honduras, potrebbe essere la carta giusta. In alternativa verranno studiati una serie di bonus per limare la distanza. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.