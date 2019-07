© foto di Dimitri Conti

L'Inter non molla, vuole Romelu Lukaku. Il Corriere dello Sport in edicola ricorda la sfida amichevole tra i nerazzurri e il Manchester United di sabato prossimo a Singapore, valida per l'ICC, anche se al momento non sono previsti confronti extra-campo per parlare dell'attaccante belga.

Marotta e Ausilio non saranno a Singapore - Il giornale in edicola scrive che i due dirigenti raggiungeranno l'Inter in Asia per la sfida del 24 luglio contro la Juventus, saltando dunque l'appuntamento con i red devils. Intanto Antonio Conte ritiene Lukaku indispensabile per la sua squadra, se dovesse risultare irraggiungibile resta in piedi la pista che porta a Duvan Zapata.

Solo un'idea - Al momento per il colombiano non ci sono trattative avviate. Si tratterebbe tuttavia di una soluzione possibile, ma non a 60 milioni di euro come rivelato nelle scorse settimane dalla famiglia Percassi.