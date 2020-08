Inter, prima il Bayer, poi Shakhtar o Basilea: finale di EL alla portata mai come quest'anno

L'Inter si prepara per la gara contro il Bayer Leverkusen valida per i quarti di finale di Europa League, con uno sguardo al tabellone, per provare a portare a casa quel trofeo europeo che manca da 10 anni, dal Triplete del 2010. L'obiettivo è alla portata, in finale ci sarebbe probabilmente una tra Manchester United e Siviglia, mentre in semifinale, in caso di successo contro i tedeschi stasera, l'avversaria uscirà tra Shakhtar e Basilea, due squadre che non possono e non devono fare paura ad Antonio Conte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.