© foto di Imago/Image Sport

Alla ricerca del centravanti che sostituirà Mauro Icardi, in predicato di una cessione a giugno, l'Inter dovrebbe a breve presentare una offerta per Romelu Lukaku, reduce da una stagione negativa con il Manchester United. L'agente Federico Pastorello sta lavorando in questa direzione e nei prossimi giorni il manager incontrerà Ed Woodward, direttore tecnico dei Red Devils, per provare a capire i margini dell'operazione: il Manchester United valuta Lukaku tra i 60 e i 70 milioni di euro, ma la prima proposta nerazzurra sarà da 20-30 milioni di euro più il certellino di Ivan Perisic, valutato intorno ai 30-35 milioni. Questa l'indiscrezione lanciata da FcInterNews.it.