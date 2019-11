© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Minacce e un proiettile calibro 22 di un fucile da caccia: questo il contenuto della lettera minatoria inviata all'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la denuncia contro ignoti, di prassi in queste situazioni, ha fatto scattare automaticamente l’indagine della Procura di Milano. .La conseguenza immediata, dopo l’esposto, è stata quella che in gergo si chiama "vigilanza dinamica" nei confronti del club e dello stesso allenatore nerazzurro: in pratica nessuna scorta è stata attivata, perché non ci sono i presupposti di pericolosità, semplicemente fin da venerdì alcune pattuglie di Polizia e Carabinieri passano nei pressi delle sede del club e dell’abitazione del tecnico con una frequenza maggiore rispetto al normale". Adesso si tenterà di risalire all'identità dell'autore del gesto sconsiderato. La rosea riferisce di un Conte innervosito e dello stesso presidente nerazzurro Steven Zhang desideroso di avere aggiornamenti in merito. Lo riporta Fcinternews.it.