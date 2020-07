Inter, proseguono i contatti con lo United per Sanchez ma la svolta ancora non c'è

vedi letture

Prosegue la corsa contro il tempo dell’Inter per la conferma di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno è in prestito dal Manchester United e, se le cose non cambieranno, il 5 agosto tornerà ai Red Devils. Come riporta l’edizione odierna, anche nella giornata di ieri ci sarebbero stati dei contatti fra le parti senza però trovare ancora la svolta decisiva.