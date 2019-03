© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a InterTV: "La vittoria contro il Milan è stata fondamentale, ci ha dato una spinta forte verso i nostri prossimi obiettivi. Vincere il Derby è sempre speciale: è una partita particolare per noi, per i tifosi e per la società. Dopo l'Europa League dovevamo dare una risposta: vincere e vincere bene. Lo abbiamo fatto, era quello che serviva. La sosta? Staccare un po' ci è servito dal punto di vista psicologico dopo i tanti impegni. Ora siamo concentrati per preparare la partita con la Lazio, che è una nostra diretta concorrente per un posto in Champions League. Abbiamo tanto entusiasmo, arriviamo da un derby vinto: sappiamo che sarà una partita difficile da affrontare ma ci faremo trovare pronti per vincere. L'apporto dei tifosi? Non ricordo una sola partita dove in questi anni sia venuta meno la spinta dei tifosi, che sono motivo di orgoglio. Quello che dobbiamo fare noi è ricambiare tutto questo affetto con i risultati".