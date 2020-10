Inter, Ranocchia: "Importante non aver subito gol. Per l'Inter gioco anche in attacco"

Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida contro il Genoa: "Come prima cosa era fondamentale tornare alla vittoria, per dare entusiasmo al gruppo. Ci aspettano una serie di partite importanti ed era importante tornare a vincere, senza prendere gol. Ultimamente abbiamo preso troppi gol. Non era facile venire qui e vincere. L'abbiamo fatto convincendo, limitando totalmente il Genoa. Sono contento per la mia prestazione e quella dei ragazzi. Se avessi fatto un pensiero sul giocare il derby? Son sempre pronto, il mio modo di lavorare è sempre questo. Ho sempre lavorato in silenzio, cercando di farmi trovare pronto quando venivo chiamato in causa. Credo sia il mio pregio più grande. Ruolo? Noi siamo una squadra molto organizzata, che prepariamo nel dettaglio i movimenti di tutti i giocatori. Io son sempre stato il vice de Vrij, quindi mi preparo tutti i giorni con quei movimenti. Poi posso fare anche la punta, l'ho già fatto (ride, ndr). Mi piace molto giocare in mezzo in una difesa a tre, mi sono divertito molto. Se si pentirà in futuro di essere rimasto all'Inter, giocando meno di quanto avrei meritato? Probabilmente se fossi andato in un'altra squadra avrei giocato di più, ma la dedizione a questi colori e a questa maglia è assoluta. Cercare di vincere con questi colori vale la pena. E' un piacere allenarsi e giocare con questi campioni, si migliora ogni giorno. L'opportunità di giocare ce l'ho sempre avuta e ho cercato sempre di farmi trovare pronto. Faremo quest'anno qui e poi vedremo, sperando di arrivare in fondo a tutte le competizioni".