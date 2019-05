Inter, retroscena Godin: il contratto è già stato depositato in Lega

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I saluti di Diego Godin sono stati l'ultimo atto della storia d'amore con l'Atletico Madrid, che di fatto si era già interrotta da tempo considerando che il suo nuovo contratto con l'Inter è già stato depositato in Lega da diverse settimane. Il club nerazzurro ha seguito tutte le regole, informando dapprima i Colchoneros della trattativa in corso, facendogli sostenere le visite mediche all'estero solo dopo l'intesa. All'uruguaiano andranno 5,2 milioni di euro all'anno più i diritti di immagine che porteranno l'accordo a 6 milioni a stagione più bonus legati a vittorie e qualificazione in Champions. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.